Sara Errani e Anna Schmiedlova reeditam final do Rio no Torneio de Bucareste

Para avançar à decisão, a italiana venceu neste sábado a romena Monica Niculescu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/1 e 6/2. Schmiedlova chega para buscar a revanche depois de eliminar a eslovena Polona Hercog com vitória por 2 a 0 (6/4 e 6/3). O placar, no entanto, não mostra a dificuldade encontrada na partida. A eslovaca virou o primeiro set após estar perdendo por 4 a 1.

A decisão deste domingo vale 280 pontos no ranking mundial e US$ 43 mil em premiação (cerca de R$ 135 mil). Schmiedlova pode subir para o 44.º lugar no ranking em caso de vitória. A italiana subiria duas posições, para 18.ª, ultrapassando a bielo-russa Victoria Azarenka e a norte-americana Madison Keys.

NA SUÉCIA - A final do Torneio de Bastad será entre a alemã Mona Barthel, 52.ª do ranking, contra a sueca Johanna Larsson, 72.ª. A sueca de 26 anos é a principal surpresa do torneio ao alcançar a decisão sem perder nenhum set. Neste sábado, ela derrotou a cazaque Yulia Putintseva, 74.ª, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Nas semifinais, Barthel derrotou a espanhola Lara Arruabarrena, 80.ª, com parciais de 6/3 e 6/2.