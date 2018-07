Sara Errani é primeira classificada para as quartas do US Open

A italiana Sara Errani, 13ª cabeça-de-chave, se tornou a primeira jogadora classificada para as quartas de final do Aberto dos EUA ao pôr fim à surpreendente campanha da veterana Mirjana Lucic-Baroni, da Croácia, neste domingo.

Adepta de um tênis mais defensivo, Errani sofreu com o vento forte na quadra do complexo Arthur Ashe e com um segundo set perfeito da croata de 32 anos, mas levou a melhor com parciais de 6-3 2-6 e 6-0. Lucic-Baroni, apenas a 121ª colocada no ranking, havia surpreendido ao derrotar a segunda cabeça-de-chave Simona Halep na terceira rodada.

Neste domingo, ela disparou 46 winners e teve 69 erros não-forçados contra a italiana, muito mais estável. Foi a melhor campanha da croata em Grand Slams desde as semifinais de Wimbledon em 1999.

Errani, vencedora de cinco títulos de duplas em Grand Slams e em busca de seu primeiro triunfo em simples, agora encara a vencedora do duelo entre a quinta cabeça-de-chave e campeã do Aberto da França Maria Sharapova e a ex-número um do mundo e atual 10ª Caroline Wozniacki.