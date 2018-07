Sara Errani leva susto, mas triunfa em estreia de torneio na China

SHENZHEN - A italiana Sara Errani teve dificuldades, mas confirmou o seu favoritismo na partida de estreia no Torneio de Shenzhen, na China. Nesta segunda-feira, a número 7 do mundo avançou ao derrotar a local Zheng Saisai, 145ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 3/6 e 7/6 (7/3), em 2 horas e 23 minutos.

Após dominar completamente o primeiro set, Errani oscilou e só definiu a sua vitória no tie-break da terceira parcial. Após o susto, a italiana vai encarar nas oitavas de final a norte-americana Vania King, número 85 do mundo, que venceu a croata Petra Martic por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/3).

Também nesta segunda, a checa Klara Zakopalova, número 35 do mundo, bateu a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Sua próxima oponente será a austríaca Patricia Mayr-Achleitner, 92ª colocada no ranking, que superou a japonesa Risa Ozaki (6/2 e 6/1).

A sérvia Bojana Jovanovski, número 36 do mundo, foi eliminada nesta segunda ao perder na estreia para a alemã Anna-Lena Friedsam, 122ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. A algoz da cabeça de chave número 4 vai enfrentar a eslovaca Jana Cepelova na segunda rodada em Shenzhen.

Outros dois jogos das oitavas de final do torneio chinês foram definidos nesta segunda. A chinesa Jie Zheng vai encarar a checa Barbora Zahlavova Strycova, enquanto a alemã Annika Beck medirá forças com a suíça Viktorija Golubic.