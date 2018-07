Sara Errani vence e pegará Cornet na semifinal do Torneio de Paris

PARIS - Sara Errani fez valer a sua condição de terceira cabeça de chave do Torneio de Paris, nesta sexta-feira à noite, e garantiu vaga na semifinal da competição. A tenista italiana avançou no WTA francês ao vencer a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Atual sétima colocada do ranking mundial, Errani terá como próxima adversária a francesa Alize Cornet, que horas mais cedo levou a melhor em uma dura batalha contra a alemã Andrea Petkovic, batida por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/3.

Única tenista da casa nas semifinais em Paris, Cornet enfrentará Errani pela quinta vez no circuito profissional, sendo que a italiana saiu vencedora em três dos quatro duelos travados até aqui. A última partida entre as duas aconteceu no ano passado, no Torneio de Toronto, no Canadá, onde a jogadora de Bologna ganhou com dificuldades por 7/5 e 7/6 (7/3).