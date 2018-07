Schiavone bate cabeça 1 e faz semi em Bogotá; Bia Haddad ganha 2 vezes nas duplas

Em boa fase no circuito profissional, a veterana italiana Francesca Schiavone, de 36 anos, avançou nesta quinta-feira às semifinais do Torneio de Bogotá, competição disputado em quadras de saibro na Colômbia. Aproveitando o cansaço da holandesa Kiki Bertens, que jogou duas vezes no mesmo dia, a atual número 168 do ranking da WTA ganhou da cabeça de chave 1 e 20.ª do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Mais cedo, Kiki Bertens teve de entrar quadra ainda pelas oitavas de final contra a compatriota Cindy Burger e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Este jogo era para ser realizado na última quarta-feira, mas a chuva na capital colombiana provocou o adiamento. Pior para a holandesa, que não suportou o bom jogo de Francesa Schiavone e sucumbiu facilmente em dois sets.

Nas semifinais, a tenista da Itália enfrentará a sueca Johanna Larsson, cabeça de chave número 3, que eliminou outra italiana: Sara Errani. O placar foi 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. No outro lado da chave, a espanhola Lara Arruabarrena Vecino (quarta pré-classificada) bateu a sérvia Aleksandra Krunic por 2 a 1 - parciais de 7/5, 5/7 e 6/2 - e jogará contra a compatriota Sara Sorribes Tormo, que derrotou a polonesa Magda Linette (cabeça 5) por 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5).

Na chave de duplas, a brasileira Bia Haddad Maia também teve que fazer duas partidas nesta quinta-feira, mas foi melhor que Kiki Bertens e venceu as duas, passando assim às semifinais da competição. Primeira, ela e a argentina Nadia Podoroska bateram a argentina Guadalupe Perez Rojas e a eslovena Dalila Jakupovic por 6/2 e 6/1. Já pelas quartas de final, superaram a também argentina Maria Irigoyen e a polonesa Paula Kania, cabeças de chave número 3, por 6/3 e 6/4.

SUÍÇA

No Torneio de Biel, a checa Barbora Strycova confirmou seu favoritismo por ser a cabeça de chave número 1 e avançou às quartas de final. A atual 18.ª colocada do ranking ganhou da alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), e agora enfrentará a alemã Julia Goerges.

Já a espanhola Carla Suárez Navarro, segunda pré-classificada, foi eliminada nas oitavas de final. A número 23 do mundo perdeu de virada para a italiana Camila Giorgi (apenas a 98.ª colocada) por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 7/5 (7/5) e 6/2. Agora a tenista da Itália terá pela frente a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que derrotou a suíça Viktorija Golubic por 6/1 e 6/4. Por fim, a checa Marketa Vondrousova passou pela alemã Annika Beck por 6/1 e 6/3.