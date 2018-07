Schiavone bate Dementieva em despedida do Masters A italiana Francesca Schiavone encerrou a sua participação no Masters da WTA, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Doha, com uma vitória. Nesta sexta-feira, ela derrotou a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 33 minutos.