Schiavone derrota Jankovic e avança; Zvonareva cai Atual campeã de Roland Garros, a italiana Francesca Schiavone deu mais um passo rumo ao bicampeonato no saibro francês, neste domingo. Ela derrotou a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4, em uma batalha de 2 horas e 38 minutos.