Schiavone e Bartoli vencem e fazem semifinal em Paris A italiana Francesca Schiavone, quinta colocada no ranking da WTA, e a francesa Marion Bartoli, número 11 do mundo, vão fazer uma das semifinais de Roland Garros. Nesta terça-feira, as duas tenistas triunfaram em duelo válidos pelas quartas de final do Grand Slam francês, disputado em quadras de saibro.