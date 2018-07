Schiavone e cabeça nº 1 vão às semifinais do Torneio de Rabat

A veterana tenista Francesca Schiavone e a favorita Anastasia Pavlyuchenkova avançaram às semifinais do Torneio de Rabat, no Marrocos, nesta quinta-feira. A italiana despachou a alemã Tatjana Maria por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, e garantiu seu lugar na briga por uma vaga na final.

Em sua semifinal, Schiavone enfrentará Varvara Lepchenko, que avançou ao vencer um duelo totalmente norte-americano contra Catherine Bellis, por 6/3 e 6/2. Convidada da organização, a italiana de 36 anos, ex-Top 5 do ranking, tenta somar pontos em Rabat para se manter entre as 100 primeiras colocadas do mundo, para se garantir na chave principal dos torneios de Grand Slam da temporada. Atualmente, ela é a 100ª colocada da lista da WTA.

A outra semifinal de Rabat terá Anastasia Pavlyuchenkova, primeira cabeça de chave, e a italiana Sara Errani. A tenista russa superou nesta quinta a norte-americana Lauren Davis, sétima pré-classificada, por 6/4, 3/6 e 6/3. Errani, por sua vez, bateu a australiana Daria Gavrilova, terceira cabeça de chave, por 7/6 (7/5) e 6/4.