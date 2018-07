Schiavone e Cornet são eliminadas no Torneio de Estrasburgo A italiana Francesca Schiavone e a local Alize Cornet foram eliminadas na segunda rodada do Torneio de Estrasburgo, na França. Nesta quarta-feira, a campeã de Roland Garros de 2010 não resistiu à local Virginie Razzano e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.