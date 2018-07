Schiavone é eliminada em estreia no Torneio de Moscou Francesca Schiavone voltou a protagonizar mais uma decepção na temporada, nesta segunda-feira, ao ser eliminada logo na estreia no Torneio de Moscou. A italiana foi derrotada pela polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 no piso rápido de Moscou.