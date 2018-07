Schiavone e Hantuchova perdem em estreia na Holanda

A tenista da Eslováquia desistiu ainda no set inicial, quando era superada por 5/0 pela ucraniana Lesia Tsurenko. Ela abandonou ao demonstrar cansaço em quadra por voltar a jogar dois dias de se sagrar campeã do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Hantuchova deve aproveitar os próximos dias para se preparar para Wimbledon, que tem início no dia 24.

Também pela primeira rodada, a italiana Roberta Vinci confirmou sua condição de primeira cabeça de chave na vitória sobre a estoniana Kaia Kanepi por duplo 6/3. Sua próxima adversária será a romena Simona Halep, embalada pela conquista do título em Nuremberg, no fim de semana.

Pela segunda rodada, a espanhola Carla Suarez Navarro, terceira cabeça de chave, superou a sueca Sofia Arvidsson por 6/3 e 6/4, enquanto a búlgara Tsvetana Pironkova derrotou a romena Irina Begu por 7/6 (9/7) e 6/2.