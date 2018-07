Schiavone e Jankovic vencem na estreia do Torneio de Bruxelas

BRUXELAS - Sem maiores problemas, a italiana Francesca Schiavone e a sérvia Jelena Jankovic confirmaram favoritismo, nesta terça-feira, em suas estreias no Torneio de Bruxelas, que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo domingo, em Paris.

Cabeça de chave número 3 da competição disputada em quadras de saibro na Bélgica, Schiavone venceu a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, enquanto Jankovic, pré-classificada como quarta maior favorita ao título, aplicou 6/2 e 6/3 sobre a australiana Anastasia Rodionova.

Com o triunfo, Schiavone jogará na segunda rodada contra a norte-americana Irina Falconi, que nesta terça superou a checa Zuzana Ondraskova por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Já Jankovic agora irá medir forças com a sueca Sofia Arvidsson, que na estreia bateu a tenista dos Estados Unidos Coco Vandeweghe, também por 2 a 0.

Outra cabeça de chave que se garantiu na segunda rodada nesta terça foi a romena Alexandra Dulgheru. Listada como sétima favorita, ela bateu a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 1, com 2/6, 6/4 e 6/2. A chinesa Shuai Peng, por sua vez, confirmou a sua condição de oitava mais bem pré-classificada na estreia ao derrotar a norte-americana Kirsten Flipkens, também por 2 a 1, com 6/0, 1/6 e 6/3.