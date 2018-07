Schiavone e Kirilenko vencem na estreia em Barcelona

A italiana Francesca Schiavone confirmou com muita tranquilidade o favoritismo para avançar, nesta terça-feira, à segunda rodada do Torneio de Barcelona. Primeira cabeça de chave, ela atropelou sua compatriota Alberta Brianti por 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária será a também italiana Tathiana Garbin, que derrotou a checa Lucie Hradecka por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Outras duas favoritas também avançaram sem grandes problemas nesta terça-feira. A espanhola Maria Jose Martinez Sanchez passou pela alemã Andrea Petkovic, por duplo 6/4, e enfrenta sua compatriota Arantxa Parra Santonja, algoz da suíça Stefanie Vogele por 2 a 1. Já a russa Maria Kirilenko venceu a eslovena Masa Zec Peskiric por 7/5 e 6/1. Agora, encara Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, que derrotou a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 0.

A segunda cabeça de chave francesa Aravane Rezai, por sua vez, decepcionou diante da italiana Roberta Vinci e perdeu por 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, Vinci terá pela frente a espanhola Laura Pous Tio, que derrotou de virada sua compatriota Lourdes Dominguez Lino por 2 a 1. Outra favorita eliminada foi a argentina Gisela Dulko. De virada, ela perdeu para Sara Errani por 2 a 1. A italiana enfrenta agora a romena Alexandra Dulgheru, que massacrou a espanhola Silia Soler Espinosa por 6/2 e 6/1.

Ainda nesta terça-feira, a checa Iveta Benesova superou sua compatriota Petra Kvitova por 2 sets a 0, mesmo placar que a suíça Timea Bacsinszky venceu a francesa Alize Cornet. Já a espanhola Carla Suarez Navarro derrotou a romena Simona Halep por 2 a 1, enquanto a checa Lucie Safarova caiu diante da russa Regina Kulikova por 2 a 0.