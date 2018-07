Schiavone e Stosur estreiam com vitória em Carlsbad A italiana Francesca Schiavone e a australiana Samantha Stosur estrearam com vitória no Torneio de Carlsbad, que serve de preparação para o US Open. Nesta segunda-feira, Schiavone suou muito, mas derrotou sua compatriota Flavia Pennetta por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (6/8) e 6/4, em quase três horas de partida. Já Stosur passou por Varvara Lepchenko por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h28min.