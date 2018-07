Schiavone perde para Dokic na estreia na Malásia A italiana Francesca Schiavone foi eliminada na sua estreia no Torneio da Malásia, em Kuala Lumpur, que é disputado em quadras rápidas e distribui US$ 220 mil em prêmios. Nesta segunda-feira, a número 5 do mundo perdeu para a australiana Jelena Dokic por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/4, em 1 hora e 59 minutos.