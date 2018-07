Schiavone vence e avança às quartas em Marrakech A italiana Francesca Schiavone se garantiu nas quartas de final do Torneio de Marrakech, no Marrocos, nesta quinta-feira, ao despachar a romena Simona Halep por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a francesa Alize Cornet.