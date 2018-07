Schiavone vence e está nas quartas em Barcelona Novamente a italiana Francesca Schiavone não teve muita dificuldade, no Torneio de Barcelona, na Espanha, diante de uma compatriota. Nesta quarta-feira, ela superou Tathiana Garbin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou às quartas de final. No dia anterior, a primeira favorita já havia eliminado a italiana Alberta Brianti por 6/2 e 6/1.