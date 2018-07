Schnyder e Kerber são eliminadas no Torneio de Fez As principais tenistas favoritas seguem decepcionando no Torneio de Fez, no Marrocos. Depois da cabeça de chave número um Carla Suárez Navarro cair na quarta-feira, foi a vez da suíça Patty Schnyder e da alemã Angelique Kerber serem eliminadas nesta quinta.