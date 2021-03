Sem Bia Haddad, capitã do Brasil convoca tenistas para Billie Jean King Cup

Sem Beatriz Haddad Maia, melhor tenista de simples do Brasil, a capitã, Roberta Burzagli, convocou nesta quarta-feira as atletas que vão defender a equipe nacional na Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Foram chamadas Gabriela Cé, Carolina Meligeni, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Em confronto válido pelos playoffs da competição, o Brasil vai enfrentar a Polônia, fora de casa, na cidade de Bytom, nos dias 16 e 17 de abril. O duelo será disputado em quadra rápida e coberta, o que não costuma ser a especialidade das tenistas brasileiras.

Leia Também De olho na temporada de saibro, Nadal desiste de jogar o Masters 1000 de Miami

Principal tenista do Brasil, Bia Haddad pediu para se ausentar do confronto para priorizar o circuito, em momento em que ela tenta recuperar sua melhor forma física e técnica, após lesão. A boa notícia para a equipe brasileira é que a principal tenista polonesa também ficará de fora do confronto. Iga Swiatek é a atual campeã de Roland Garros.

O confronto vai reunir quatro tenistas de cada lado, e não cinco, como anteriormente, como medida para reduzir as chances de contágio por covid-19. "É bastante desafiador viajar neste período, teremos que seguir um vasto protocolo da ITF (Federação Internacional de Tênis), fazendo teste para covid e quarentena. É mais uma situação para a comissão técnica se manter atenta. Uma das recomendações é levar uma equipe mais enxuta possível por causa de todos os protocolos que devem ser seguidos", explica a capitã Roberta Burzagli.

Sem Bia, o time brasileiro vai ser liderado em simples por Gabriela Cé, atual 250ª do ranking da WTA. Ela vai disputar um confronto da competição entre países pela 16ª vez. Já Carol Meligeni, 370ª do mundo, estará em quadra pelo torneio pela sétima vez.

Laura Pigossi foi convocada pela segunda vez consecutiva pela capitã. As três tenistas também jogam nas duplas e poderão formar parceria com Luisa Stefani, maior esperança brasileira. Em grande forma, ela é a 31ª colocada da WTA no ranking nas duplas.