Sem dificuldades, Sharapova avança em Roland Garros A russa Maria Sharapova, cabeça de chave número 12 de Roland Garros, não teve dificuldades para vencer, nesta terça-feira, sua compatriota Ksenia Pervak, número 110 do mundo. Após 1h20 de partida, fechou a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou no Grand Slam.