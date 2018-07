Sem Djokovic, Sérvia perde a 2ª e Argentina fica perto da vitória na Davis Sem contar com Novak Djokovic, a Sérvia perdeu a segunda partida da Argentina nesta sexta-feira e ficou perto da eliminação no Grupo Mundial da Copa Davis. Jogando em casa, no saibro de Tecnópolis, em Buenos Aires, os argentinos venceram o segundo jogo com uma grande virada de Federico Delbonis sobre Viktor Troicki. O sérvio abriu 2 sets a 0, mas não sustentou a vantagem e foi derrotado por 3 a 2, com parciais de 2/6, 2/6, 6/4, 6/4 e 6/2.