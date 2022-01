Sem Djokovic, Sérvia vira sobre a Noruega na ATP Cup; Polônia supera a Grécia

A ATP Cup, torneio de equipes que serve de preparação para o Aberto da Austrália, começou neste sábado com a Sérvia, sem o número 1 do mundo, Novak Djokovic, virando sobre a Noruega após três jogos, e com a Polônia mostrando força em seus confrontos diante da Grécia.

Djokovic não foi para a competição de equipes em Sydney por causa dos protocolos contra a covid-19 impostos pelos australianos. O tenista omite se está vacinado e ainda não confirmou sua presença no primeiro Grand Slam da temporada.

Sem o número 1, o país viu Dusan Lajovic ser derrotado por Casper Ruud, enquanto Filip Krajinovic se recuperou diante de Viktor Durasovic, na Ken Rosewall Arena, no segundo duelo. A Sérvia fez 2 a 1 com as duplas.

A Noruega iniciou com tudo. Ruud foi o primeiro a entrar em quadra. Ganhou por 6/3 e 7/5 aproveitando quatro dos sete breakpoints que teve no confronto. Depois foi a vez de Durasovic tentar abrir 2 a 0 no confronto. Mas Krajinovic é quem dominou totalmente a partida, com saque forte e muita pressão. Foram 11 chances de quebra criadas pelo sérvio, que fez 6/2 e 7/5.

De volta no compromisso de duplas, ao lado de Nikola Cacic, Krajinovic voltou a superar Durasovic, que atuou ao lado de Ruud. Os sérvios fizeram 2 a 0 com 7/6 (7/3) e 6/3.

O equilíbrio entre sérvios e noruegueses passou longe no embate entre Polônia e Grécia, que não contou com Stepanos Tsitsipas na Sydney Super Dome. Com dores no cotovelo direito, o número 4 do mundo optou por não jogar diante de Hubert Hurcakz, que acabou não tendo problemas diante de Aristotelis Thanos, fazendo 6/1 e 6/2. Logo depois, foi a vez do polonês Kamil Majchrzak superar Michail Pervolarakis, por 6/1 e 6/4 e fechar o dia com 2 a 0.