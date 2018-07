Sem dores, Bellucci minimiza revés na chave de simples

"Esta semana está sendo boa para entrar em ritmo. Ainda estou longe do meu melhor tênis, mas no decorrer das semanas espero elevar meu nível", comentou Bellucci, satisfeito por não estar mais sentindo dores no abdome. Uma lesão no local o tirou do circuito por mais de dois meses.

"O que importa é que estou de volta, sem dores, e que conseguimos vencer em duplas. Avalio positivamente o meu desempenho após este período lesionado, e estou muito motivado", declarou o brasileiro, depois de eliminar os alemães Tommy Hass e Robin Kern, por 6/2 e 7/5, na chave de duplas.

Sonhando com a final, Bellucci e Bagnis vão enfrentar nesta sexta o alemão Dustin Brown e o australiano Paul Hanley.