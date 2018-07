Sem dores no joelho, Teliana comemora vitória 'na raça' em Florianópolis Voltando de lesão, Teliana Pereira teve uma estreia difícil no WTA de Florianópolis. A número 1 do Brasil precisou mostrar poder de reação para derrotar a argentina Maria Irigoyen, de virada, por 2 sets a 1, em uma batalha de 3h04min. "Hoje ganhei na raça mesmo. Fui levando como podia", comemorou a cabeça de chave número quatro da competição.