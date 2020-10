Sem esforço, Djokovic elimina lituano e está na terceira rodada em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do ranking mundial, não teve problemas para alcançar a terceira rodada de Roland Garros, nesta quinta-feira, ao superar o lituano Ricardas Berankis (65 do mundo), por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2.

Esta foi a 70ª vitória de Djokovic no saibro francês, onde tem apenas um título em 2016. Ele mantém aberto seu caminho em busca do 18º torneio de Grand Slam e na briga por um lugar nas oitavas de final vai enfrentar o colombiano Daniel Galán (153º no ranking), que eliminou o norte-americano Tennys Sandgren (48º) também em três sets diretos: 6/2, 6/2 e 6/3.

Stefanos Tsitsipas obteve a 24ª vitória no ano, após superar o uruguaio Pablo Cuevas também em três sets: 6/1, 6/4 e 6/2. Na temporada, o grego só fica atrás Djokovic e do russo Andrey Rublev em número de triunfos.

Já o búlgaro Grigor Dimitrov teve um pouco mais de trabalho e precisou de um tie-break para vencer o eslovaco Andrej Martin: 6/4, 7/6 (7/5) e 6/1.