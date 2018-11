Sem Gasquet, França é convocada com Tsonga pegar a Croácia na final da Davis

O capitão Yannick Noah anunciou nesta terça-feira a convocação da França para a final da Copa Davis deste ano. Sem poder contar com o experiente Richard Gasquet, o país terá Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga e Jeremy Chardy disponíveis para o confronto diante da Croácia, de 23 a 25 de novembro, em Lille.

Na última segunda, Gasquet foi vetado da disputa por uma lesão na virilha. Sem ele, Noah aposta na experiência de Tsonga, ex-Top 5 do ranking, mas que sofreu com lesões nos últimos meses e hoje é apenas o número 261 do mundo.

Em relação à vitória da semifinal contra a Espanha, Noah também deixou de fora Benoit Paire, número 52 do mundo, e optou pela entrada de Chardy, 42. O único mantido entre os especialistas em simples foi Pouille, 32.º do ranking. Para a partida de duplas, foram chamados Pierre Hugues-Herbert e Nicolas Mahut.

Do lado da Croácia, não houve qualquer surpresa. Principais tenistas de simples do país, Marin Cilic, número 7 do mundo, e Borna Coric, 12.º colocado do ranking, foram novamente lembrados e devem atuar nas partidas de simples, com Franko Skugor, 489.º, como terceira opção. Para o duelo de duplas, o país terá Mate Pavic e Ivan Dodig.

A Croácia chega embalada por eliminar nas semifinais os Estados Unidos, maior campeão do torneio, e busca seu segundo título, tentando repetir o que fez em 2005. Já a França é a atual campeã da Davis e possui 10 conquistas da competição.