Sem jogar, Bellucci sobe para 46º no ranking da ATP

O brasileiro ainda não tem previsão de retorno ao tênis, tanto que desistiu de participar do Torneio de Eastbourne nesta semana e corre o risco de ficar de fora de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que será disputado em Londres a partir do dia 24 de junho.

Nas primeiras posições, o ranking da ATP praticamente não apresentou alterações nesta segunda. Assim, a lista segue sendo liderada por Novak Djokovic. O sérvio não entrou em quadra na semana passada e está com 11.830 pontos. Ele atingiu a 31ª semana seguida na ponta e a 87ª na sua carreira.

Campeão do Torneio de Queen''s, o britânico Andy Murray é o segundo colocado da lista, com 8.560 pontos, à frente do suíço Roger Federer, que faturou o título do Torneio de Halle e está com 7.740 pontos. Eles estão à frente dos espanhóis David Ferrer e Rafael Nadal, quarto e quinto colocados, respectivamente.

O Top 10 do ranking da ATP é completado, em ordem, pelo checo Tomas Berdych, pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, pelo argentino Juan Martin del Potro, pelo também francês Richard Gasquet e pelo suíço Stanilas Wawrinka.

O japonês Kei Nishikori assumiu o 11º lugar na lista, favorecido pela perda de pontos de dois tenistas. O alemão Tommy Haas defendia o título de 2012 em Halle e parou nas semifinais, o que levou a cair duas posições, para a 13ª colocação. Já o croata Marin Cilic era o atual campeão em Queen''s, perdeu na final e manteve a 12ª colocação apenas em razão da queda de Haas, pois foi ultrapassado por Nishikori.

ATP FINALS - No ranking da temporada, que serve para definir os oito tenistas classificados para o ATP Finals, que será disputado no final do ano, Federer subiu duas posições após o título e agora ocupa o quinto lugar, atrás de Nadal, Djokovic, Ferrer e Murray e à frente de Berdych, Tsonga e Wawrinka.

Já entre as duplas, a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo austríaco Alexander Peya ampliaram a vantagem na vice-liderança no ranking da temporada após o vice-campeonato em Queen''s. Ele chegaram aos 3.075 pontos, 775 a mais do que os espanhóis Marc Lopez e Marcel Granollers. A lista é liderada pelos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que foram campeões em Queen''s, com 8.805 pontos.

Já no ranking individual, que leva em conta os últimos 365 dias e também é liderado pelos irmãos Bryan, Soares é o sexto colocado, enquanto o também brasileiro Marcelo Melo é o 19º.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 11.830 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 8.560

3.º Roger Federer (SUI), 7.740

4.º David Ferrer (ESP), 7.220

5.º Rafael Nadal (ESP), 6.895

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.515

7.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.155

8.º Juan Martín Del Potro (ARG), 3.960

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.135

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.810

11.º Kei Nishikori (JAP), 2.495

12.º Marin Cilic (CRO), 2.470

13.º Tommy Haas (ALE), 2.425

14.º Janko Tipsarevic (SER), 2.390

15.º Milos Raonic (CAN), 2.225

16.º Nicolás Almagro (ESP), 2.195

17.º Gilles Simon (FRA), 1.985

18.º Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.885

19.º Sam Querrey (EUA), 1.810

20.º Juan Monaco (ARG), 1.740

46.º Thomaz Bellucci (BRA), 920

102.º Rogério Dutra Silva (BRA), 550

118.º João Souza (BRA), 486

196.º André Ghem (BRA), 236

200.º Thiago Alves (BRA), 241