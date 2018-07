Sem jogar, Bia Haddad perde 6 posições no ranking da WTA

Sem jogar, por já ter encerrado sua temporada, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu seis posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Ela caiu para o 71º lugar e pode perder mais posições nas próximas semanas, quando torneios ainda serão disputados, mas não tem seu lugar no Top 100 ameaçado.

Bia encerrou sua grande temporada no mês passado. Após 15 dias de férias, ela já faz pré-temporada no Rio de Janeiro, na Tennis Route, pensando em 2018. A tenista vai finalizar sua preparação para o próximo ano na IMG Academy, na Flórida. E, dos Estados Unidos, vai embarcar no fim do ano para a Austrália, onde serão disputados os primeiros torneios de 2018.

Numa atualização de apenas uma alteração no Top 50 do ranking, um dos destaques desta segunda foi a suíça Belinda Bencic. Ex-número 7 do mundo, ela segue crescendo no ranking, em seu retorno às competições, após problemas físicos.

Nesta segunda, ela deu salto de 45 posições e apareceu na 120ª colocação. O salto se deve ao título do Torneio de Hua Hin, na Malásia, onde foi disputada competição de nível 125k Series, na semana passada.

A única mudança no Top 50 foi a troca de posições entre a norte-americana Catherine Bellis e a alemã Tatjana Maria. Bellis desbancou a rival e subiu para a 46ª posição. Já no Top 20, não houve sequer uma alteração.

Assim, Simona Halep segue na liderança, com ligeira vantagem sobre Garbiñe Muguruza. Caroline Wozniacki aparece em terceiro, seguida de Karolina Pliskova e Venus Williams, selando o Top 5. Completam a lista das 10 melhores da atualidade: Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta e CoCo Vandeweghe.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.015

4º - Karolina Pliskova (RCH), 5.730

5º - Venus Williams (EUA), 5.597

6º - Elina Svitolina (UCR), 5.500

7º - Jelena Ostapenko (LET), 5.010

8º - Caroline Garcia (FRA), 4.420

9º - Johanna Konta (ING), 3.610

10º - CoCo Vandeweghe (EUA), 3.258

11º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.935

12º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.856

13º - Sloane Stephens (EUA), 2.802

14º - Julia Görges (ALE), 2.655

15º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.485

16º - Anastasija Sevastova (LET), 2.475

17º - Ashleigh Barty (AUS), 2.251

18º - Elena Vesnina (RUS), 2.220

19º - Madison Keys (EUA), 2.213

20º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.141

71º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 865

357º - Teliana Pereira (BRA), 119

395º - Laura Pigossi (BRA), 98