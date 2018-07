Sem jogar, Bia Haddad perde uma posição no ranking da WTA

Sem entrar em quadra desde o US Open, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking atualizado pela WTA nesta segunda-feira. A número 1 do Brasil caiu para o 71º posto numa lista que sofreu poucas mudanças em razão dos torneios de menor porte disputados na semana passada.

Vindo de uma sequência de treinos na Flórida, na IMG Tennis Academy, Bia voltará a competir nesta semana, no Torneio de Seul, na Coreia do Sul. Ela perdeu uma colocação na lista da WTA por causa de pontos descontados em comparação à temporada passada. Sua melhor posição da carreira é a 70ª, obtida na semana passada.

O ranking desta semana contou com poucas alterações no Top 100 porque foram disputados apenas dois torneios menores na semana passada (em Tóquio e Quebec), sem a presença das principais tenistas do circuito, que ainda descansam após o US Open.

Assim, a primeira alteração na lista aconteceu na 28ª colocação, com a checa Lucie Safarova, que foi semifinalista em Quebec, no Canadá, e ganhou cinco posições no ranking. Dentro do Top 20, não houve alterações.

A lista das dez primeiras colocadas continua sendo liderada pela espanhola Garbiñe Muguruza, sendo seguida pela romena Simona Halep, pela ucraniana Elina Svitolina, pela checa Karolina Pliskova e pela veterana norte-americana Venus Williams, fechando o Top 5. Completam o Top 10: a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a britânica Johanna Konta, a russa Svetlana Kuznestova, a eslovaca Dominika Cibulkova e a letã Jelena Ostapenko.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.030 pontos

2º - Simona Halep (ROM), 5.965

3º - Elina Svitolina (UCR), 5.640

4º - Karolina Pliskova (RCH), 5.520

5º - Venus Williams (EUA), 4.756

6º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.640

7º - Johanna Konta (ING), 4.520

8º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9º - Dominika Cibulkova (ESL), 3.770

10º - Jelena Ostapenko (LET), 3.502

11º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.460

12º - Madison Keys (EUA), 3.403

13º - Petra Kvitova (RCH), 3.310

14º - Angelique Kerber (ALE), 3.156

15º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.095

16º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.764

17º - Sloane Stephens (EUA), 2.711

18º - Anastasija Sevastova (LET), 2.295

19º - Elena Vesnina (RUS), 2.140

20º - Caroline Garcia (FRA), 2.135

71º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 824

344º - Teliana Pereira (BRA), 119

369º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 103