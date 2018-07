Sem jogar, brasileiro Thomaz Bellucci sobe um posto no ranking da ATP

LONDRES - Mesmo já em ritmo de pré-temporada, pois não disputará mais nenhum torneio no circuito profissional neste ano, o brasileiro Thomaz Bellucci subiu uma posição no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira pela entidade. O atual tenista número 1 do Brasil pulou da 126ª para a 125ª colocação.

Bellucci tem 450 pontos no ranking e está pouco à frente de Rogério Dutra Silva, o atual número 2 do Brasil, que possui 432 pontos e ocupa o 133º posto na classificação geral. Ele sustentou a mesma posição da semana passada, assim como ocorreu nesta segunda-feira com os outros dois brasileiros do Top 200: João Souza, o 140º, e Guilherme Clezar, o 158º.

Principal tenista do País, Bellucci realizou péssima temporada, na qual chegou a ocupar a 32.ª posição do ranking da ATP em janeiro. Visando uma reação em 2014, resolveu trocar mais uma vez de técnico, colocando o espanhol Francisco Clavet no lugar do argentino Daniel Orsanic. Contratado no final desta temporada, ele começará a trabalhar com o brasileiro em 2014.

O Top 10 do ranking mundial, assim como ocorreu na semana passada, não sofreu alterações nesta segunda-feira, conforme já era previsto. O espanhol Rafael Nadal fechará o ano como líder geral, com 13.030, enquanto o sérvio Novak Djokovic ficou com a segunda posição, mesmo tendo derrotado o número 1 do mundo na decisão do ATP Finals, torneio que reuniu os melhores tenistas da temporada, no mês passado.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 13.030 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 12.260

3) David Ferrer (ESP), 5.800

4) Andy Murray (GBR), 5.790

5) Juan Martín del Potro (ARG), 5.255

6) Roger Federer (SUI), 4.205

7) Tomas Berdych (RCH), 4.180

8) Stanislas Wawrinka (SUI), 3.730

9) Richard Gasquet (FRA), 3.300

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.065

11) Milos Raonic (CAN), 2.860

12) Tommy Haas (ALE), 2.435

13) Nicolas Almagro (ESP), 2.290

14) John Isner (EUA), 2.150

15) Mikhail Youzhny (RUS), 2.145

16) Fabio Fognini (ITA), 1.930

17) Kei Nishikori (JAP), 1.915

18) Tommy Robredo (ESP), 1.810

19) Gilles Simon (FRA), 1.790

20) Kevin Anderson (AFS), 1.685

125) Thomaz Bellucci (BRA), 450

133) Rogério Dutra Silva (BRA), 432

140) João Souza (BRA), 406

158) Guilherme Clezar (BRA), 332