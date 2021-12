Nadal confirma volta ao circuito em janeiro, em Melbourne, após ficar parado desde agosto

Afastado do circuito profissional desde a disputa do ATP 500 de Washington, em agosto deste ano, por causa de uma lesão no pé, o tenista espanhol Rafael Nadal já sabe onde voltará a competir. Seu primeiro torneio oficial será em Melbourne, em um dos ATP 250 australianos que antecedem a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Nadal vai retornar no evento de Melbourne que começará no dia 4 de janeiro. Além dele, o torneio terá como destaques o japonês Kei Nishikori, ex-número 4 do mundo, o sul-africano Kevin Anderson, que já foi Top 5 do ranking, e o búlgaro Grigor Dimitrov, campeão do ATP Finals de 2017.

"Minha ideia é voltar o mais rápido possível, mas voltar bem. Não saberemos como está o pé até aumentarmos a carga e nos testarmos ao mais alto nível", afirmou Nadal em entrevista na semana passada.

Também estarão em ação no evento nomes como o do americano Reilly Opelka, do casaque Alexander Bublik e do holandês Botic van de Zandschulp, que foi uma das surpresas do último US Open, saindo do qualificatório e indo até as quartas de final.

Destaque também para o belga David Goffin, que assim como Nadal encerrou a temporada 2021 mais cedo por causa de lesão e será mais um a marcar em Melbourne o retorno às competições. Recentemente, o atual 39 do mundo falou acreditar que ainda possa obter bons resultados.