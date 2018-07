Sem jogar, Teliana Pereira sobe para 95ª posição no ranking

A brasileira Teliana Pereira não entrou em quadra na semana passada, mas mesmo assim ascendeu na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA e segue firme entre as 100 melhores tenistas do mundo. A melhor jogadora do País subiu duas posições na lista e agora ocupa a 95ª colocação, com 635 pontos.

Teliana não entra em quadra há duas semanas, desde que abandonou o seu jogo de estreia na chave principal do Torneio de Bastad, na Suécia, diante da casaque Yulia Putintseva, em razão de dores no joelho. Mesmo assim, ela ganhou duas posições na lista da WTA em razão das quedas da checa Kristyna Pliskova e da israelense Shahar Peer.

Sem nenhuma das 25 melhores tenistas do mundo em quadra na semana passada, o ranking não apresentou alterações nas 28 primeiras colocações nesta semana. Com isso, a norte-americana Serena Williams segue soberana na primeira colocação, com 9.231 pontos. Ela é seguida pela chinesa Na Li, com 6.960, pela romena Simona Halep, com 6.785, pela checa Petra Kvitova, com 6.070, e pela polonesa Agnieszka Radwanska, com 5.130.

A russa Maria Sharapova segue na sexta colocação. E o Top 10 da WTA é completado, em ordem, pela canadense Eugenie Bouchard, pela alemã Angelique Kerber, pela sérvia Jelena Jankovic e pela bielo-russa Victoria Azarenka.

Campeã em casa do Torneio de Nanchang, a chinesa Shuai Peng ganhou nove posições no ranking e agora está na 41ª colocação. Já a ucraniana Elina Svitolina, mesmo com o título do Torneio de Baku, no Azerbaijão, caiu um posto e se tornou a número 38 do mundo.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.231 pontos

2) Na Li (CHN), 6.960

3) Simona Halep (ROM), 6.785

4) Petra Kvitova (RCH), 6.070

5) Agnieszka Radwanska (POL), 5.130

6) Maria Sharapova (RUS), 4.881

7) Eugenie Bouchard (CAN), 4.460

8) Angelique Kerber (ALE), 4.365

9) Jelena Jankovic (SER), 3.900

10) Victoria Azarenka (BLR), 3.812

11) Ana Ivanovic (SER), 3.660

12) Dominika Cibulkova (ESQ), 3.167

13) Caroline Wozniacki (DIN), 3.050

14) Flavia Pennetta (ITA), 3.039

15) Sara Errani (ITA), 3.035

16) Carla Suárez Navarro (ESP), 2.695

17) Lucie Safarova (RCH), 2.675

18) Andrea Petkovic (ALE), 2.460

19) Samantha Stosur (AUS), 2.415

20) Ekaterina Makarova (RUS), 2.380

95) Teliana Pereira (BRA), 635