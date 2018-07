Sem Nadal e Ferrer, Espanha é convocada para a Davis Atual campeã da Copa Davis, a Espanha inicia a defesa do seu título na competição sem a presença de Rafael Nadal e David Ferrer. Nesta segunda-feira, o capitão Alex Corretja anunciou a convocação da equipe que enfrentará o Casaquistão, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, em Oviedo, e descartou a presença dos dois principais tenistas do país do embate.