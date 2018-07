Sem Nadal, Espanha faz 2 a 0 no Casaquistão na Davis A Espanha não precisou dos seus principais tenistas para abrir vantagem no primeiro dia da rodada de abertura da Copa Davis. Sem Rafael Nadal e David Ferrer, a atual campeã venceu os dois duelos desta sexta-feira contra o Casaquistão na série melhor-de-cinco jogos, no saibro espanhol de Oviedo.