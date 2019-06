Sem perder set, Djokovic derrota italiano e já está nas oitavas em Roland Garros

Com mais uma atuação segura e sem correr riscos, o tenista sérvio Novak Djokovic derrotou, neste sábado, o italiano Salvatore Caruso (147º do ranking) por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/2, em 2h05, para avançar às oitavas de final em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano.

Por uma vaga nas quartas de final, Djokovic, primeiro colocado no ranking mundial, vai enfrentar o vencedor do confronto entre o croata Borna Coric (15º) e o alemão Jan-Lennard Struff (45º), que jogam neste sábado.

Caruso bem que tentou equilibrar o jogo no início do primeiro set, quando teve quatro chances de quebrar o saque de Djokovic, mas não teve sucesso. Aos poucos, o italiano não conseguiu segurar o ritmo do número 1 do mundo, que continua sem perder sets em Paris.

Quem não tem vida fácil em Roland Garros é Alexander Zverev, que precisou de cinco sets pela segunda vez em três jogos para obter a vitória. Depois de abrir 2 a 0, o alemão viu o sérvio Dusan Lajovic (35º) empatar o jogo e só foi conquistar a vaga nas oitavas no tie break, após 3h03 de jogo: 6/4, 6/2, 4/6, 1/6 e 6/2.

Número cinco do mundo, Zverev vai enfrentar nas oitavas de final o italiano Fabio Fognini (12º), que eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut (21º) por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 6/4, 4/6 e 6/1, em 3h10.

Stefanos Tsitsipas e Stan Wanwrinka também continuam na disputa. O grego bateu o sérvio Filip Krajinovic, por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6), enquanto o suíço ganhou do búlgaro Grigor Dimitrov com um triplo 7/6 (7/5, 7/4 e 10/8).