Sem perder sets, Soares e Murray avançam às quartas nas duplas em Wimbledon

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray avançaram para as quartas de final do Torneio de Wimbledon nesta segunda-feira. Cabeças de chave número 5 na competição de duplas, eles mantiveram o ótimo desempenho e venceram o terceiro jogo consecutivo sem perder sets. Desta vez, bateram os britânicos Ken Skupski e Neal Skupski por 6/3, 6/4 e 6/4 em 1h41 de partida.

A dupla do brasileiro já havia passado pelo italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 3 a 0 na estreia e na segunda rodada despachou o australiano Matthew Ebden e o norte-americano Taylor Fritz também sem perder sets.

Na próxima rodada, Soares e Murray terão pela frente o vencedor do confronto entre a dupla formada pelo argentino Leonardo Mayer e o português João Sousa contra os cabeças de chave de número 13, o sul-africano Raven Klaasen e o australiano Michael Venus. A partida acontece ainda nesta segunda-feira.

Murray e Soares tiveram um bom aproveitamento no saque e conseguiram nove aces, contra seis do adversário. Também mantiveram a tranquilidade e não permitiram uma quebra de seu saque em quatro tentativas dos irmãos Skupski. Os cabeças de chave número 5 também conseguiram a quebra por três vezes, em seis oportunidades.

O brasileiro, 14º do mundo no ranking de duplas, e o britânico, 13º, estão em busca do terceiro título do Grand Slam, o primeiro na grama de Londres. Em 2016, eles levantaram a taça o US Open e do Australian Open.