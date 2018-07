Sem problemas, Djokovic ganha na estreia do US Open Atual número 1 do ranking mundial da ATP, o sérvio Novak Djokovic não teve o menor trabalho para derrotar o lituano Ricardas Berankis, apenas o 112.º colocado do mundo, na sua estreia no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, disputado em quadras rápidas em Nova York. Em apenas 1 hora e 22 minutos, o atual vice-campeão do torneio norte-americano ganhou por fáceis 3 sets a 0 - com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2.