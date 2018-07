Sem sofrimento, Serena supera búlgara e avança às oitavas em Pequim

A norte-americana Serena Williams avançou para as oitavas de final do Torneio de Pequim, torneio de nível Première e disputado sob piso rápido. Nesta terça-feira, a número 1 do mundo garantiu a sua segunda vitória na China ao superar a búlgara Tsvetana Pironkova, 51ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 12 minutos.

O confronto desta terça-feira foi o terceiro entre Serena e Pironkova. A norte-americana venceu todos eles, mas apenas dessa vez ela triunfou sem perder um set para a búlgara. Na primeira parcial, a número 1 do mundo até perdeu o seu saque uma vez, mas converteu três de seis break points para fazer 6/2.

Já no segundo parcial, Serena salvou o seu serviço nas três vezes em que esteve ameaçada e obteve uma única quebra de saque, o que foi suficiente para assegurar a sua vitória por 6/3.

Garantida nas oitavas de final, Serena agora terá pela frente a checa Lucie Safarova. A número 1 do mundo lidera o confronto direto contra a 15ª colocada no ranking por 7 a 0, sendo que a última dessas vitórias foi nas oitavas de final do Torneio de Montreal deste ano.

Já a sérvia Ana Ivanovic também se classificou para as oitavas de final de Pequim. Nesta terça-feira, a número 9 do mundo derrotou a suíça Romina Oprandi, 149ª colocada no ranking, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 16 minutos. Assim, se vingou da derrota para a suíça no confronto anterior, em 2012, também em Pequim.

A partida desta terça-feira teve 13 quebras de saque nos 18 games disputados. Ivanovic se deu melhor ao converter oito break points e agora vai duelar com a alemã Sabine Lisicki, número 25 do mundo e algoz da canadense Eugenie Bouchard.