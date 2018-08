Sem surpresas, Kerber e Garcia estreiam com vitória no US Open

Campeã de Wimbledon, a tenista alemã Angelique Kerber estreou com vitória no US Open, nesta terça-feira. A quarta cabeça de chave derrotou a russa Margarita Gasparyan pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Sexta pré-classificada, a francesa Caroline Garcia também confirmou o favoritismo na primeira rodada.

Campeã do Grand Slam norte-americano em 2016, Kerber só encontrou dificuldades no set inicial contra a 370ª colocada do ranking. Apesar disso, a alemã mostrou certa irregularidade em quadra. Foram 22 erros não forçados, contra 22 da rival russa, que faturou três quebras de serviço. Kerber não foi surpreendida porque obteve quatro quebras.

Na segunda rodada, a número quatro do mundo vai enfrentar a sueca Johanna Larsson, que avançou na chave ao derrotar a francesa Alize Cornet por 4/6, 6/3 e 6/2. Se confirmar o favoritismo, Kerber poderá cruzar com a eslovaca Dominika Cibulkova, ex-Top 10, na terceira rodada. Cibulkova bateu nesta terça a holandesa Arantxa Rus por 4/6, 6/2 e 6/3.

Já Caroline Garcia, atual número seis do mundo, despachou a britânica Johanna Konta por duplo 6/2. A favorita disparou sete aces, exibiu forte rendimento com o primeiro e o segundo serviços, e anotou 21 bolas vencedoras, contra 13 da rival. Além disso, cometeu menos erros não forçados: 11 a 18.

A russa Daria Kasatkina, 11ª cabeça de chave, também garantiu seu lugar na segunda rodada. Nesta terça, ela despachou a húngara Timea Babos por 6/4, 5/7 e 6/4. Na sequência, a tenista da Rússia vai duelar com a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que eliminou a suíça Belinda Bencic por 2/6, 6/1 e 6/2.

Campeã do Torneio de Cincinnati, também nos Estados Unidos, a holandesa Kiki Bertens (13ª cabeça de chave) eliminou a checa Kristyna Pliskova por 6/0 e 7/5. Bertens vai enfrentar agora a local Francesca Di Lorenzo, que derrotou Christina McHale, sua compatriota, por 6/1 e 7/6 (7/1).

Já Aryna Sabalenka (26ª), uma das sensações da temporada, derrotou a local Danielle Collins por 6/0, 4/6 e 6/4. Na sequência, a tenista da Bielo-Rússia terá pela frente a experiente russa Vera Zvonareva, que avançou ao superar Anna Blinkova por 6/2, 6/7 (6/8) e 7/5.

Ainda nesta terça, avançaram em suas estreias a porto-riquenha Monica Puig, a francesa Kristina Mladenovic, a espanhola Carla Suárez-Navarro, a romena Sorana Cirstea, a local Bernarda Pera, a sérvia Aleksandra Krunic, a belga Kirsten Flipkens, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a canadense Eugenie Bouchard, a checa Marketa Vondrousova e a australiana Ajl Tomljanovic.