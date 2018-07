Sem sustos, Djokovic avança no Masters 1000 de Miami O atual número 1 do mundo não encontrou a mínima dificuldade, nesta sexta-feira, em sua estreia no Masters 1000 de Miami, o segundo da temporada de 2013. Já pela segunda rodada - foi "bye" na primeira -, o sérvio Novak Djokovic derrotou o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em pouco mais de uma hora de jogo.