Sem sustos, Nadal bate americano e passa à terceira rodada do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal passou pela segunda rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, sem sustos nesta quinta-feira. Visivelmente menos incomodado com as dores nas costas, o atual número 2 do mundo teve menos problemas para sacar e derrotou com tranquilidade o americano Michael Mmoh, que veio do qualifying, por 3 sets a 0 - com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, após 1 hora e 47 minutos.

O próximo adversário de Nadal em Melbourne será o britânico Cameron Norrie, 69.º colocado do ranking da ATP, que venceu o russo Roman Safiullin, outro que saiu do qualificatório, por 3 sets a 1 - parciais de 3/6, 7/5, 6/3 e 7/6 (7/3). O tenista de 25 anos será um adversário inédito na carreira do espanhol de 34 e vencedor de 20 títulos de Grand Slam.

Uma situação inusitada marcou a partida de Nadal. Sacando para fechar o segundo set, Nadal teve que lidar com um problema fora da quadra, já que uma torcedora de ânimos exaltados exibiu o dedo médio para o espanhol e precisou ser retirada da Rod Laver Arena. O número 2 do mundo encarou a situação com bom humor e não teve problemas para fechar a parcial.

Quem continua em uma ótima fase é o russo Daniil Medvedev. Com três títulos consecutivos no circuito profissional, o número 4 do mundo mostrou novamente muita força e derrotou o espanhol Roberto Carballes Baena por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 7/5 e 6/1. Seu próximo rival será o sérvio Filip Krajinovic, cabeça 28, que bateu o também espanhol Pablo Andujar por 3 a 1 - parciais de 6/2, 5/7, 6/1 e 6/4.

"Meu negócio é ganhar partidas. Se me consideram favorito, é algo bom porque trabalhei minha vida toda para ser um dos melhores do mundo. Acho que sou parte dessa elite agora. Mas num Slam você precisa ganhar sete partidas, eu acabei de vencer só a primeira e terei adversários cada vez mais fortes. Terei de ganhar mais 15 sets para o título, é muita coisa", disse Medvedev.

OUTROS JOGOS - Em uma partida que poderia ter sido definida com mais rapidez e facilidade, o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave número 5 e quinto do ranking da ATP, teve que encarar uma maratona de 4 horas e 32 minutos para derrotar o australiano Thanasi Kokkinakis por 3 sets a 2 - com parciais de 6/7 (5/7), 6/4, 6/1, 6/7 (5/7) e 6/4.

Na terceira rodada, Tsitsipas medirá forças com o sueco Mikael Ymer, atual 95 do mundo, que eliminou o espanhol Carlos Alcaraz, que estreou em um Grand Slam aos 17 anos vencendo, com uma vitória de virada por 3 sets a 1 - com placar final de 2/6, 6/4, 6/4 e 7/6 (7/5).

Também venceram nesta quinta-feira os italianos Matteo Berrettini (cabeça 9) e Fabio Fognini (16), o russo Karen Khachanov (19), o australiano Alex de Minaur (21), o norueguês Casper Ruud (24), o americano Mackenzie McDonald, o espanhol Feliciano López, o sul-africano Lloyd Harris e o moldávio Radu Albot.