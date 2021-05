Sem títulos em Grand Slams, Medvedev conquista sua 1ª vitória em Roland Garros

O russo Daniil Medvedev iniciou muito bem sua caminhada em Roland Garros, onde jamais havia vencido. O número dois do mundo não deu chances ao casaque Alexander Bublik, ganhando por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 7/5. Em busca da terceira final em Grand Slams da carreira e o primeiro título, o tenista superou um rival complicado e sempre perigoso, na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo.

Aproveitando 77% dos pontos no primeiro saque, Medvedev quase não deu chances de quebra para Bublik, apesar de largar a partida com 0/2 contra. E ainda pressionou muito o serviço do rival, aproveitando muito bem os tiebrakers. O russo quebrou o serviço do oponente em 7 das 15 chances que teve.

Leia Também Thiago Monteiro derrota argentino e vai à segunda fase de Roland Garros

Finalista do Aberto da Austrália deste ano, ele espera ir longe no saibro de Paris e usará dos golpes potentes sua arma para não fazer partidas muito longas em Roland Garros. Na estreia, precisou de "apenas" 1h54 para despachar o 37° do mundo.

No currículo de Medvedev há outra final de Grand Slam, no US Open de 2019. Mas ele jamais ergueu um troféu deste nível e espera quebrar o jejum na França, onde passou para a segunda rodada pela primeira vez na carreira.

O adversário do russo na segunda rodada em Roland Garros sai do embate entre o americano Tommy Paul, 52º do ranking, ou o australiano Christopher O'Connell, 129º.

Outros resultados desta segunda-feira

Jannik Sinner bateu Pierre-Hugues Herbert por 6/1, 4/6, 6/7 (4), 7/5 e 6/4, Steve Johnson superou Frances Tiafoe por 6/7 (5), 3/6, 6/4, 6/2 e 6/1, Gianluca Mager passou por Peter Gojowczyk com 6/2, 3/6, 6/4 e 7/5, Federico Del Bonis ganhou de Radu Albot por 6/1, 2/6, 6/0 e 6/1, Casper Ruud venceu Benoit Paire por 5/7, 6/2, 6/1 e 7/6 (4), Cameron Norrie eliminou Bjorn Fratangelo com 7/5, 7/6 (5) e 6/2 e Reilly Opelka derrubou Andrej Martin com 6/3, 6/2 e 6/4.