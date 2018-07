Sem trabalho, Federer avança à terceira rodada do US Open

Sem qualquer dificuldade, o suíço Roger Federer conseguiu nesta sexta-feira a sua classificação à terceira rodada do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que é realizado em Nova York. Em mais uma brilhante atuação na Arthur Ashe Stadium, a quadra central da competição, o atual número 3 do mundo derrotou o australiano Sam Groth por 3 sets a 0, com um triplo 6/4.

Conhecido por ter um bom saque, Groth, apenas o 104.º colocado do ranking mundial da ATP, foi limitado por Federer a apenas oito aces. Com bons golpes, o suíço quebrou o serviço do australiano por cinco vezes na partida.

Na terceira rodada, Federer terá pela frente o espanhol Marcel Granollers, número 42 do mundo, que nesta sexta suou bastante para passar pelo croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 25, por 3 sets a 2 - com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (3/7), 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4.