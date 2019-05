Semifinalista em 2018, Cecchinato é eliminado logo na estreia em Roland Garros

O francês Nicolas Mahut protagonizou neste domingo a primeira zebra na chave de simples masculina de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Convidado da organização, o tenista de 37 anos e atual 253.º do ranking da ATP derrotou o italiano Marco Cecchinato, 16.º cabeça de chave e semifinalista do ano passado quando eliminou até o sérvio Novak Djokovic, por 3 sets a 2 - com parciais de 2/6, 6/7 (6/8), 6/4, 6/2 e 6/4.

Esta foi apenas a segunda vitória de Mahut sobre um Top 20 na carreira - a anterior aconteceu contra o espanhol David Ferrer em Wimbledon, em 2016, única vez em que atingiu as oitavas de um Grand Slam. Seu próximo adversário será o alemão Philipp Kohlschreiber, que bateu o holandês Robin Haase por 3 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1.

Marco Cecchinato, por sua vez, terá uma grande queda no ranking daqui duas semanas. Atual 19.º colocado, perderá 710 pontos por não defender a semifinal do ano passado e corre risco de deixar até mesmo o Top 40 na atualização após Roland Garros.

Ao contrário do italiano, dois cabeças de chave - o belga David Goffin e o argentino Diego Schwartzman - conseguiram vitórias importantes em suas estreias. O primeiro, 27.º pré-classificado, bateu o lituano Ricardas Berankis por 3 sets a 0 - com parciais de 6/0, 6/2 e 6/2. Seu próximo adversário virá da partida entre o jovem sérvio de 19 anos e número 85 do mundo Miomir Kecmanovic e norte-americano Denis Kudla, 81.º colocado.

Muito mais dificuldade para avançar teve Schwartzman, que fez um duelo de cinco sets e quase quatro horas contra o húngaro Marton Fucsovics e venceu com as parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (9/7), 2/6 e 6/2. O atual número 20 do mundo foi semifinalista do Masters 1000 de Roma há uma semana. Agora terá um duelo argentino contra Leonardo Mayer, 68.º do ranking, que venceu o checo Jiri Vesely por 7/6 (7/3), 6/3 e 6/0.

Na chave feminina, a norte-americana Sloane Stephens estreou com vitória sobre a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4) - e agora enfrentará a espanhola Sara Sorribes Tormo.