Semifinalista em Wimbledon, Sharapova sobe para 2º lugar no ranking A russa Maria Sharapova pode ter ficado de fora da final de Wimbledon, mas a campanha que terminou na semifinal do Grand Slam inglês foi suficiente para que ela recuperasse a segunda colocação no ranking da WTA. Na atualização divulgada nesta segunda-feira pela entidade, ela aparece atrás somente de Serena Williams.