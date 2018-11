Sensação do ano, Tsitsipas passa às semis do Next Gen com 100% de aproveitamento

Um das grandes surpresas de 2018 no mundo do tênis, o grego Stefanos Tsitsipas está fechando o ano em alto nível. Nesta sexta-feira, o atual número 15 do mundo, de apenas 20 anos, encerrou de forma invicta a fase de grupos do Next Gen ATP Finals, torneio em Milão que reúne os sete melhores jogadores com menos de 21 anos na temporada e mais um convidado, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0 - com parciais de 4/1, 4/3 (7/2) e 4/1, em 1 hora e 1 minuto de partida.

O resultado ajudou o espanhol Jaume Munar, 76.º do ranking da ATP, que nesta sexta-feira ganhou do norte-americano Frances Tiafoe, 40.º colocado, por 3 sets a 0 - com parciais de 4/1, 4/3 (7/3) e 4/1, em apenas 56 minutos. O tenista de 21 anos ficou empatado em pontos com Hurkacz e Tiafoe, mas se classificou em segundo lugar na chave ao ter maior número de sets ganhos nas três partidas da fase de grupos.

Na outra chave da competição, a liderança ficou com o australiano Alex de Minaur, de 19 anos, que também conquistou três vitórias. Nesta sexta-feira, o número 31 do mundo venceu o norte-americano Taylor Fritz, de 21 anos e 47.º colocado, por 3 seta a 0 - com parciais de 4/3 (10/8), 4/1 e 4/2, em 1 hora e 10 minutos de partida.

O segundo lugar ficou com o russo Andrey Rublev, que confirmou o favoritismo diante do convidado italiano Liam Caruana e superou o anfitrião por 3 sets a 0 - com parciais de 4/3 (9/7), 4/1 e 4/2, em 1 hora e 2 minutos.

Assim, nesta sexta-feira serão disputadas as duas semifinais do Next Gen ATP Finals, que está em sua segunda edição. O primeiro jogo do dia será entre Alex De Minaur e Jaume Munar. Na sequência, Stefanos Tsitsipas defende a invencibilidade contra Andrey Rublev.