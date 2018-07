Senti mais cansaço no início do que no fim, diz Thomaz Bellucci

Protagonista em uma batalha de mais de quatro horas com o espanhol Pablo Andujar, o brasileiro Thomaz Bellucci saiu de quadra satisfeito com seu poder de reação depois de ficar dois sets atrás no placar e até salvar um match point na vitória por 3 sets a 2, nesta sexta-feira. Para o canhoto, a questão física pesou no início do sofrido confronto pelos playoffs da Copa Davis.

"O começo do jogo foi o mais difícil. Comecei sentindo mais cansaço nos dois primeiros sets do que nos outros três. Demorei para entrar no jogo, no segundo set achei que era meu e acabei vacilando em alguns pontos. No terceiro, me senti melhor fisicamente e isso fez a diferença", afirmou Bellucci.

Ele ainda destacou a influência do fator psicológico durante o longo jogo no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que contou com as manifestações exaltadas da torcida brasileira e com a orientação do capitão João Zwetsch. "No começo eu estava ansioso, depois consegui me soltar e jogar bem melhor. Consegui usar todas as vantagens que eu tinha de jogar em casa. Isso é o legal da Davis, contar com a torcida, com o João dentro da quadra. Eu me arrepiava quando ganhava alguns pontos, foi uma emoção muito grande ter conseguido essa vitória", exaltou.

Para Bellucci, o rival também teve o seu mérito e foram detalhes que decidiram a partida. "O Pablo (Andujar) foi um guerreiro. Foi um jogo de muitos altos e baixos dos dois jogadores. Ele também acabou cansando, cometeu erros que não estava cometendo", avaliou.

Ciente de sua responsabilidade como um dos líderes do Brasil, ele divide seu ponto com todo o grupo. "Sei que os meus dois pontos são cruciais para o resultado. E Copa Davis me motiva muito. Sempre tento dar o meu máximo. Foi uma vitória da equipe".

A vitória de Bellucci deixou a disputa entre Brasil e Espanha empatada por 1 a 1 e deu esperança ao País, que tem a chance de ficar em vantagem neste sábado, a partir das 14h30, com Marcelo Melo e Bruno Soares. A dupla brasileira terá Marc López e David Marrero como adversários no segundo dia de duelos em casa.