Seppi vence e enfrenta Murray no Masters 1000 de Roma O britânico Andy Murray conheceu neste domingo o seu primeiro adversário no Masters 1000 de Roma, que é disputado em quadras de saibro. Ele vai duelar com o italiano Andreas Seppi, que passou com facilidade pelo compatriota Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.