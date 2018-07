Sequência de títulos deve-se à nova dieta, afirma Djokovic

O sérvio de 23 anos de idade, que venceu 24 partidas seguidas e conquistou o Aberto da Austrália e os títulos do torneio de Dubai, do Masters de Miami e de Indian Wells, disse que o médico que entrou para sua equipe há oito meses melhorou o seu preparo físico.

"O nome dele é Igor Cetojevic, ele é nutricionista e fez um grande trabalho mudando a minha dieta, depois que foi estabelecido que sou alérgico a alguns ingredientes, como o glúten", disse Djokovic a jornalistas no primeiro dia do torneio da Sérvia.

"Isso significa que eu não posso comer coisas como pizza, massa e pão. Perdi algum peso mas isso só me ajudou, porque o meu movimento é muito mais definido e agora eu me sinto bem fisicamente."

"Muita gente está se perguntando e especulando sobre a fórmula secreta da minha ótima forma, mas não há segredo, é só que todas as peças se encaixaram depois de anos de trabalho duro e agora estamos colhendo os frutos", acrescentou Djokovic.

O sérvio fez uma homenagem à sua equipe de apoio, dizendo que o trabalho de todos fez dele o tenista que é.

"Eu tenho uma equipe maravilhosa de pessoas ao meu redor", disse ele. "Tenho confiança incondicional em suas orientações."

"Eu também amadureci como tenista e como pessoa. Me sinto mais confiante e mais consistente do que nunca, porque sou capaz de enfrentar os melhores jogadores do mundo, sob quaisquer circunstâncias."

"Não era assim antes (...) Sempre que eu precisava ser consistente contra (Roger) Federer e (Rafael) Nadal nas últimas fases dos eventos de Grand Slam, eu era incapaz de me manter psicologicamente equilibrado e confiante", completou.

LUGAR ESPECIAL

Djokovic está de volta a Belgrado pela primeira vez desde que deu a Sérvia seu primeiro título da Copa Davis, em dezembro, e foi saudado por centenas de fãs no caminho para Monte Avala, onde posou com o enorme troféu do torneio da Sérvia.

Fãs o fotografaram e pediram autógrafos, enquanto a multidão saudava uma das figuras públicas mais populares da Sérvia.

"O torneio da Sérvia terá sempre um lugar especial no meu coração, porque raramente tenho a chance de jogar na frente do nosso povo, é apenas neste torneio e na Copa Davis", disse Djokovic.

"Eu tive que me retirar muito cedo do evento no ano passado, porque eu não estava apto, mas me sinto muito bem agora e mal posso esperar pela minha primeira partida, na quarta-feira."